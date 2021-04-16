 

Экспедиция Северного флота и РГО нашла затонувшую советскую подлодку

16.04.2021, 8:56, Новости дня
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Экспедиция Северного флота (СФ) и Русского географического общества обнаружила в Баренцевом море подводную лодку «Катюша», подорванную в ходе Великой Отечественной войны немецкими минами, сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Многофункциональным судном тылового обеспечения «Эльбрус» проведена инструментальная оценка рельефа дна, по результатам которой подтверждено нахождение в пределах немецкого минного заграждения «Бантос-А» подводной лодки типа «К» (крейсерская подводная лодка ХIV серии) или «Катюша», – передает РИА «Новости» сообщение СФ.

Исследователи установили, что корпус подлодки разрушен на три части, при этом она сильно опутана рыболовными сетями. Предполагаемой причиной гибели подлодки на Северном флоте называют «подрыв на немецкой мине с последующей детонацией собственного боезапаса».

Участники экспедиции собираются установить тактический номер подлодки. Сейчас ее идентификация осложняется большим количеством рыболовных сетей. Пока классификация производилась по размерениям корпуса и отдельным незакрытым ими элементам – антенне радиосвязи, шпигатам на корпусе, а также внутренним устройствам, например, баллонам высокого давления, трубопроводам шахты вентиляции.

В ходе экспедиции также был обследован участок, на который жаловались рыбаки – там находится затонувшее судно, которое служило причиной многочисленных обрывов тралов. Сейчас сведения о нем нанесены на государственные морские навигационные карты.

Сейчас завершены первый и второй этапы совместной экспедиции СФ и РГО «Помни войну», судно тылового обеспечения «Эльбрус», ледокол «Илья Муромец» вспомогательного флота и гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» вернулись в основной пункт базирования в Мурманске.

Напомним, в среду президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал, что в одном из мест всплытия подлодок в ходе экспедиции Северного флота «Умка-2021» в Арктике пришлось отгонять белого медведя.



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