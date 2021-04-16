Японский министр ответил на предложение Китая выпить воду с «Фукусимы»

Министр финансов и вице-премьер Японии Таро Асо ответил на предложение МИД Китая выпить воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», которую Япония намеревается сбросить в океан, прежде чем рассуждать о ее безопасности.

Во вторник Асо заявил, что воду, прошедшую очистку на АЭС «Фукусима-1» можно будет пить, так как уровень всех радионуклидов за исключением трития в ней будет в семь раз ниже норм Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и в 40 раз ниже японских норм. На это официальный представитель МИД КНР заявил, что Тихий океан – не сточная канава и не мусорное ведро Японии, чтобы сбрасывать туда радиоактивную воду с аварийной АЭС, а также посоветовал «некоторым японским политикам» сначала выпить эту воду, а потом рассуждать о ее безопасности.

«Главное тут то, что она будет разбавлена в семь раз относительно норм ВОЗ. То есть ее можно пить. Обычное дело», – передает РИА «Новости» слова Асо.

Во вторник правительство Японии решило с 2023 года начать сброс в океан воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», которая была использована для охлаждения станции и была очищена от радионуклидов за исключением трития. Россия, Китай и Южная Корея выразили озабоченность в связи с этим решением.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва ожидает разъяснений, поскольку Токио не консультировался с соседними странами о действиях, которые могут представлять радиационную угрозу.

Инженер-физик, член программы безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский сообщил газете ВЗГЛЯД, что радиоактивная вода из аварийной атомной электростанции «Фукусима-1», хоть и частично очищенная, при попадании в организм человека посредством океанической рыбы нанесет внутреннее облучение, что в разы вреднее внешнего.