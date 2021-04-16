В Белом Доме объяснили миролюбивый тон речи Байдена сбоем в работе телесуфлёра

Отдел информационных технологий Белого дома ищет причину технической неисправности, приведшей к тому, что во время выступления 15 апреля Джо Байден заявил о необходимости нормализовать отношения с Россией.

Специалисты не исключают, что телесуфлёр президента подвергся хакерской атаке со стороны России, Китая и Ирана.

Оригинальный текст речи, заготовленной для выступления Байдена, содержал требование немедленно освободить политзаключённых, в том числе видеоблогера Алексея Навального, введение жёстких секторальных санкций, оружейное эмбарго и ввод войск НАТО в Крым.

Однако по неизвестной причине на экране телесуфлёра в момент прямого эфира возник совсем другой текст. Озвучив его, Джо Байден выступил за нормализацию отношений с Россией, уважительно высказался о её народе и понадеялся на встречу с Путиным в Европе. Ведётся следствие.

– Мы не знаем, как именно это произошло, но не исключаем версию о взломе телесуфлёра хакерами их России, Китая и Ирана. Они уже не впервые вмешиваются в нашу демократию. Не хотелось бы, чтобы президент США стал марионеткой в руках хакеров, которые транслируют ему какой угодно текст на телесуфлёр. Это угроза нашей национальной безопасности, и это совершенно неприемлемо, – заявил глава отдела кибербезопасности Белого дома Рон Бармин.

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