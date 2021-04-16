В Канаде подтвердили связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов

“Министерство здравоохранения Канады провело независимый и углубленный обзор имеющихся в настоящее время научных данных и пришло к выводу, что эти очень редкие случаи могут быть связаны с введением вакцины”, – говорится в сообщении.

В связи с этим ведомство обновило информацию о продукте и внесло тромбоз в список возможных побочных эффектов, а также описало симптомы, при которых после вакцинации необходимо обратиться к врачу.

Вместе с тем в министерстве отметили, что риск тромбоза после вакцинации AstraZeneca очень низок, а потому ведомство решило не вводить новых ограничений для использования этого препарата.

“В очень маловероятном случае, когда у человека появляются необычные тромбы, связанные с низким количеством тромбоцитов, может быть назначено лечение”, – отметили в канадском минздраве.

Также в ведомстве добавили, что Национальный консультативный комитет по иммунизации изучает имеющиеся данные, чтобы определить, следует ли изменять рекомендацию не вводить вакцину людям в возрасте до 55 лет.

“Министерство здравоохранения Канады заверяет канадцев, что вакцина AstraZeneca от COVID-19 по-прежнему безопасна и эффективна для защиты от COVID-19, и призывает их пройти вакцинацию любой из лицензированных в Канаде вакцин против COVID-19”, – говорится в сообщении.

Контекст:Более 10 стран заявляли о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В некоторых странах появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

Германия, и Нидерланды приняли решение приостановить вакцинацию этим препаратом граждан моложе 60 лет, в Канаде этот порог установили на уровне 55, в Австралии – 50. Франция рекомендовала назначать вакцину AstraZeneca для людей старше 55 лет. Германия и Нидерланды допускают возможность сделать вторую прививку другой вакциной, например Pfizer. Вместе с тем в Украине, которая вакцинируется препаратом Covishield, рекомендуют вторую прививку делать только препаратом AstraZeneca. “Эксперты предупреждают, что вакцины разных типов и созданные различными компаниями не являются взаимозаменяемыми”, – подчеркнули в украинском Минздраве.

Комитет по оценке рисков фармаконадзора ЕМА 18 марта заявил, что преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусной инфекцией все еще перевешивают риски. Такие выводы были сделаны после завершения предварительного рассмотрения сообщений о тромбах у людей, привитых этим препаратом. 7 апреля EMA внесло образование тромбов в список очень редких побочных эффектов от вакцины AstraZeneca.

По данным ЕМА, клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Сперва эффективность вакцины установили на уровне около 60%, но в марте AstraZeneca обновила свое исследование и подняла эффективность до 76%.

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