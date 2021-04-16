 

За сутки в Украине COVID-19 подтвердили у 17,5 тыс. человек

16.04.2021, 8:18, Новости дня
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За прошедшие сутки с COVID-19 в больницы попали 4 348 человек. Умерло за 24 часа 438 больных, выздоровели – 12 054.

15 апреля в Украине сделали 109 584 тестов на коронавирус (в том числе методом ПЦР – 47 421, методом ИФА – 19 030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 43 133).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1609), Харьковской (1377), Львовской (1365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 1 921 244 случаев болезни, 1 465 820 человек выздоровели, 39 096 – умерли. 

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/910571182819211

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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