США не отправили эсминцы в Черное море из-за опасений эскалации конфликта между Россией и Украиной – Politico

Предварительный заход военных кораблей не был необычным и не ставил цели послать какой-либо сигнал, поскольку военно-морские силы США проводят за год до девяти подобных маневров. Этот транзит отменили, чтобы избежать ненужной эскалации после того, как на Донбассе вспыхнули бои между Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией сепаратистами, пояснил один из собеседников.

Планы военно-морских перевозок часто меняют в связи с техническим обслуживанием или изменением оперативных планов. В случае с двумя эсминцами в Черное море командование Штатов не хотело “провоцировать Москву в сложное время”, уточнил источник.

В Киеве были разочарованы сменой маршрута эсминцев США, сказал Politico бывший высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности. По его словам, демонстрация Соединенными Штатами силы в Черноморском регионе приветствовалась бы, поскольку Россия продолжает наращивать военные силы на восточной границе Украины.

Контекст:Турецкие и российские СМИ накануне сообщали, что США отменили планировавшийся на 14-е и 15 апреля проход в Черное море через пролив в Турции американских эсминцев Roosevelt и Donald Cook. Издание Hürriyet написало об этом со ссылкой на американских дипломатов и отметило, что решение совпало с состоявшимся 13 апреля разговором президента США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. Два президента обсудили ряд вопросов, среди которых обострение ситуации на востоке Украины.

Американские корабли должны были находиться недалеко от берегов Украины в Черном море до 4-го и 5 мая.

Об отправке американских военных кораблей в Черное море “в знак поддержки Украины на фоне возросшего военного присутствия России” возле восточных границ страны стало известно 9 апреля. В Пентагоне подчеркнули, что военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море (в НАТО отмечали, что ВМС США и другие военно-морские силы НАТО патрулируют воды около восьми месяцев в году), однако развертывание дополнительных боевых кораблей пошлет Москве “особый сигнал” о том, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией.

МИД Турции подтверждал, что США запросили проход через Босфор и отправляют два военных корабля в Черное море.

В Госдуме России заявляли, что отправка военных кораблей США в Черное море “осложнит ситуацию” на Донбассе. Россия также призвала США “держаться подальше от Крыма и черноморского побережья России для их же блага” и вывела в Черное море собственные ракетные и десантные корабли “в рамках контрольной проверки”.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной (по оценкам американских чиновников, РФ могла перебросить к границе около 4 тыс. военнослужащих).

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак 30 марта подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что создает угрозу военной безопасности государства. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По данным Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года.

По данным украинской разведки, на начало марта возле границы Украины РФ разместила около 89 тыс. человек. По прогнозу начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, к 20 апреля их количество увеличится до 110 тыс.

Собеседники Reuters в Кремле заявляли, что речь идет о демонстрации силы, а не о подготовке к широкомасштабным действиям. Бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес предполагает, что стягивание войск может быть “позерством России” и “проверкой” администрации нового президента США Джо Байдена.

Конвенция Монтре о статусе проливов 1936 года устанавливает суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы и ограничивает доступ иностранных военно-морских кораблей в Черное море.

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