 

Меркель и Трюдо выразили обеспокоенность действиями РФ у грвницы с Украиной

16.04.2021, 8:18, Новости дня
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“Лидеры поделились своей глубокой обеспокоенностью по поводу недавних военных действий России в Крыму и вдоль границы с Украиной. Они подчеркнули свою приверженность суверенитету, безопасности и территориальной целостности Украины”, – говорится в сообщении.

Также политики обсудили борьбу с коронавирусом и вакцинацию, борьбу с изменениями климата и сотрудничество в рамках “Большой семерки”.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала 11 апреля, что в этом году уже погибло 26 украинских военнослужащих, 12-го и 13 апреля погибли еще двое. 
В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.
30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нынешняя эскалация со стороны РФ на Донбассе является системной и самой масштабной за последние годы.
Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По данным Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года.
Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 
14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что в начале марта возле границы Украины общая численность российских войск составляла 89 тыс. человек. По его словам, стягивание войск РФ к границе Украины, вероятно, закончится к 20 апреля, их количество может увеличиться до 110 тыс. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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