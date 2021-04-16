Ученые обнаружили недостающее звено в истории алфавита

Австрийские исследователи провели исследование, в ходе которого смогли обнаружить артефакт, проливающий свет на один из ранних периодов истории письменности. В частности, находка объясняет нюансы попадания первого в мире алфавита из Египта в земли Палестины.

Примечательно, что само открытие было совершено австрийскими археологами еще в 2018 году, однако достоянием общественности оно стало лишь сейчас. Посвящено оно было давно стоявшему вопросу, как первый в мире алфавит смог попасть в Левант из египетских земель почти 3,5 тысяч лет назад. Относящийся к данной дилемме глиняный осколок с надписью, имеющий около 4 сантиметров в длину, в итоге был найден научной группой близ древнего города Тель-Лахис.

Согласно предположениям специалистов, находка представляет собой фрагмент горлышка керамической чаши, которая, вполне вероятно, была привезена с Кипра. От исходной надписи сохранилось немного букв, однако очевидно, что написаны они были темными чернилами, а внешняя часть фрагмента в виде узора имеет угловатые очертания. Несмотря на затруднения перевода, обусловленные очень небольшим размером черепка, исследователи считают, надпись содержит написание чьего-то имени и слово “нектар” (или “мед”). Большая часть букв при этом весьма напоминает египетские иероглифы, используемые сотни лет назад.

Найденный черепок является одним из наиболее ранних образцов раннего алфавитного письма, найденным на территории современного Израиля. Как сообщают исследователи, свидетельства доказывают факт первого появления алфавита на Синае в 1800 году до н.э., а уже спустя пять сотен лет буквы алфавита появились в Леванте. Оттуда, в свою очередь, алфавит начал распространяться по Средиземноморью, став основой для греческого и латинского набора букв.

Впрочем, ранее данные о судьбе алфавита в период между его возникновением на Синайском полуострове и появлением в Леванте абсолютно отсутствовали. Прежние гипотезы датировали распространение раннего алфавита на юг Леванта XIV-XIII веками до н.э., а само явление ассоциировали его с египетским вторжением в регион. Новая находка же является доказательством того, что первые буквы в Левант принесли вовсе не завоеватели-египтяне. Археологи анонсировали продолжение раскопок на данной территории. Материалы исследования опубликованы в Antiquity.