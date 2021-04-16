 

Компания Bang & Olufsen выпустила колонку, внешне похожую на книгу

16.04.2021, 8:04, Новости дня
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В продажу поступила новая колонка, выпущенная под брендом Bang & Olufsen. Особенность данного домашнего устройства сразу бросается в глаза. Колонка очень похожа на книгу.

Существует два варианта исполнения устройства, сообщает разработчик. Первый обойдется покупателю в 599 американских долларов. Корпус колонки здесь выполнен из черного алюминия.

Второй вариант дороже – 749 долларов США. Внешняя отделка из высококачественной ткани и натурального дуба. Колонка оснащена тремя динамиками, работающими в разных частотных диапазонах. По словам экспертов, устройство заполняет помещение высококачественным рассеянным звуком. Приборы управления также очень удобны.



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