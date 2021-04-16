 

В РФ стартовали продажи сверхпрочных умных часов Amazfit T-Rex Pro

16.04.2021, 8:04, Новости дня
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Новая модель умных часов Amazfit T-Rex Pro, отличающаяся особой прочностью и предназначенной для людей с активным образом жизни, начали продавать на территории России. Об этом сообщили представители компании Huami, в которой выпущен данный гаджет.

По информации производителя, эта версия является улучшенной по сравнению с уже известным смарт-гаджетом Amazfit T-Rex. О его необыкновенной прочности говорят полтора десятка полученных сертификатов.

Умные часы можно использовать при любой погоде. Они, например, выдерживают сорокаградусные морозы. И с ними ничего не случится, если вы забудете летом их на панели под лобовым стеклом, где часы нагреются до +70. Также высока водонепроницаемость.



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