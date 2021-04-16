 

Стала известна причина сбоя при стыковке «Прогресса» с МКС

16.04.2021, 8:02, Новости дня
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Некачественная смола, использовавшаяся при изготовлении головных обтекателей ракеты-носителя «Союз», стала причиной сбоя при стыковке грузового корабля «Прогресс МС-16» с МКС в феврале, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Видеокамеры, установленные в головном обтекателе ракеты «Союз-2.1а», показали исчерпывающую картину. Комиссия выяснила, что при изготовлении обтекателей использовалась нестойкая смола от стороннего поставщика», – сообщил источник РИА «Новости».

Смола используется для проклейки внутренней поверхности обтекателя. По словам собеседника, этот материал применяли не только при производстве обтекателей для запуска «Прогрессов», но и некоторых автоматических космических аппаратов.

«По рекомендации комиссии требования к контролю качества производства ужесточили. Кроме того, на уже изготовленных обтекателях провели доработку, а при производстве новых эта конструктивная особенность будет изменена», – добавил источник.

Он отметил, что доработка обтекателей не приведет к изменению сроков ближайших космических пусков, в том числе корабля «Прогресс МС-17», запланированного на 30 июня.

Напомним, в феврале грузовой корабль «Прогресс» не смог в автоматическом режиме состыковаться с Международной космической станцией (МКС), позднее корабль пристыковался к станции в телеоператорном режиме. В Роскосмосе рассказали, что переход в другой режим управления был осуществлен из-за отклонения от оси причаливания. 

Космонавт Сергей Рязанский рассказал, что причиной отклонения в работе системы автоматического сближения на корабле «Прогресс МС-16» при его стыковке с МКС могла стать ошибка в программном обеспечении.



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