Красноглазый монстр из Флэтфудса

Единственным доказательством того, что очевидцы увидели что-то странное, оказались необычные симптомы, которые начались у них вскоре после того, как они вернулись домой. Все испытали сильную тошноту, отек гортани и у некоторых начались судороги.

Ночью 12 сентября 1952 года нечто ужасающее обрушилось на небольшой городок Флэтвудс в Западной Вирджинии.

Что именно это было, по сей день остается загадкой. Все, что действительно можно сказать наверняка, – это то, что оно навело сильный страх на всех, кто его увидел. Позже оно получило прозвище "Флэтвудский монстр".

Флэтвудс, расположенный в округе Брэкстон и окруженный живописным лесным ландшафтом, – это очень небольшой город – сегодня его население составляет менее четырехсот человек, а в 1952 году было даже меньше этого. И данное событие стало самым ярким в истории города.

Все началось тихим сентябрьским вечером, когда солнце начало клониться к горизонту. Группа мальчиков-подростков играла на школьном дворе в футбол, когда кто-то из них вдруг заметил в небе яркий объект.

Мальчики не могли понять что это такое, так как объект явно не был потерпевшим аварию самолетом или падающим метеоритом, и по форме напоминал яйцо или неровный шар. Объект быстро снижался, словно пошел на посадку.

Он приземлился на одном из холмов, окружающих городок и мальчики побежали в ту сторону. По пути к ним присоединилась женщина по имени Кэтлин Мэй и молодой солдат Юджин Лемон. Вся группа добралась до вершины холма когда солнце уже село и наступила темнота. Вместе с ними еще была собака, принадлежавшая кому-то из ребят.

Поднявшись на холм, они увидели среди кустов и деревьев что-то сияющее, что не было похоже на фары машины. А потом воздух наполнился отвратительным запахом, похожим на вонь от тухлых яиц или серы.

К чести ребят и взрослых надо сказать, что это их не отпугнуло и они все-таки пошли в ту сторону, чтобы разобраться до конца с чем имеют дело. Собака начала громко лаять в ту сторону и не успели они дойти до кустов, как оттуда раздалось очень громкое шипение и потом все увидели ярко сияющие красные глаза, приближающиеся в их сторону.

У Кэтлин Мэй с собой был фонарик и когда она включила его, свет упал на причудливое и пугающее создание, подобного которому никто из группы еще не видел.

Существо парило невысоко над землей и достигало высоты более трех метров, оно имело форму гуманоида с отчетливо выделяющимся телом и круглой головой, но тело скрывала черная накидка с капюшоном. При этом нижняя часть тела имела форму конуса и от нее куда-то тянулись провода и кабели.

Когда первый страх прошел, очевидцы подумали, что перед ними живое существо, которое передвигается на платформе с подключенными проводами, как на инвалидном кресле. А потом красные глаза существа засияли еще ярче и из глаз вдруг вылетели "лазерные" лучи.

Этого хватило, чтобы наконец напугать людей и все как один завопили и бросились бежать с холма. Кэтлин Мэй крикнула мальчикам, чтобы они следовали за ней, а потом стала вести их к своему дому.

Когда они оказались в ее доме, Кэтлин позвонила в полицию, после чего выяснилось, что множество жителей города к тому времени уже донимали полицейских сообщениями об упавшем "самолете" или о непонятном летающем объекте, приземлившемся за городом на холме. То есть этот объект в самом деле видело много людей.

На следующее утро городок проснулся знаменитым, о Флэтвудском монстре писали все газеты страны, называя странное существо призраком, пришельцем с Марса или роботом. При попытках обыскать холм не было найдено никаких вещественных доказательств увиденного, ни следов на траве, ни даже ужасного запаха.

Единственным доказательством того, что мальчики и двое взрослых видели что-то странное, оказались необычные симптомы, которые начались у них вскоре после того, как они вернулись по своим домам из дома Кэтлин Мэй. Все испытали сильную тошноту, отек гортани и у некоторых даже начались судороги.

Людей увезли в больницу, где осматривали с подозрением, что они стали жертвами распыления горчичного газа (иприта), но эти симптомы вскоре прошли (один из врачей, к слову тоже на время "заразился" этим).

Когда чуть позже на холм пришел журналист по имени Ли Стюарт-младший, он обнаружил в траве непонятные кусочки сгоревшего пластика, а также "следы приземления" и "странные липкие отложения". После его сообщений газеты начали все чаще раздувать версию о приземлении НЛО.

Затем выяснилось, что некоторые местные жители видели необычные явления – одна женщина заявила, что ее дом трясла непонятная сила, а супруги, ехавшие в машине по шоссе через несколько часов после наблюдения "Флэтвудского монстра", внезапно ощутили сильный металлический запах, а потом в них ударила огромная "молния", после чего они увидели парящее над дорогой существо, похожее на рептилию.

Кэтлин Мэй утверждала, что на следующий день после инцидента к ней в дом пришли двое таинственных мужчин, которые сказали, что они репортеры, и попросили показать им место на холме, где она видела монстра. Она привела их туда и оба мужчины залезли в кусты, а потом вылезли оттуда со странными масляными пятнами на одежде.

В последующие годы всплывут еще более странные рассказы, например, о командире Национальной гвардии Западной Вирджинии по имени капитан Дейл Ливитт, который в 1990-х годах сказал бы, что он обследовал местность с 50 военнослужащими ВВС после "крушения" и нашел маслянистое вещество и таинственный "6-метровый круг вдавленной травы".

Также выяснилось, что в ночь на 12 сентября 1952 года в нескольких штатах были зафиксированы многочисленные наблюдения НЛО. В отчете, составленном уфологом Фрэнком Фешино-младшим в 2004 году, фигурировали сотни сообщений о неопознанных летающих объектах и ​​приземлениях, произошедших в ту же ночь, когда произошел инцидент во Флэтвудлсе.

Ко всему этому добавилась странная смерть собаки, которая была с ними, которую, как утверждается, начало бесконтрольно тошнить и вскоре она упала замертво без ясной причины.

К этим причудливым фактам можно добавить еще один. Совсем неподалеку от Флэтвудса, всего в 125 милях от него, находится городок Пойнт-Плезант, где с 1966 по 1967 годы множество людей видели еще одно странное красноглазое существо – Человека-Мотылька.