 

В США вакцинировали против коронавируса 80% пожилых людей

16.04.2021, 7:24, Новости дня
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Среди граждан старше 18 лет первую дозу прививки получили 124,8 млн человек (48,3% взрослого населения), две – 78,3 млн (30,3%).

Всего в США первую дозу вакцины получили 125,8 млн человек, что составляет 37,9% населения Штатов. Полностью вакцинировались 78,5 млн человек (23,6%).

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Для применения в США сейчас разрешены вакцина компаний Pfizer/BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) и вакцина от компании Moderna (эффективность на уровне 94,1%). Также разрешение получил препарат Johnson & Johnson (эффективность от 66% до 72%), однако 13 апреля американские регуляторы рекомендовали приостановить его использование из-за случаев тромбоза.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Штаты находятся на первом месте в мире по количеству подтвержденных случаев COVID-19 – 31,5 млн. За время эпидемии в стране умерли 565 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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