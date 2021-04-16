Послы G7 поддержали инициативу Зеленского по ликвидации ОАСК

Инициативу Зеленского послы G7 назвали важны шагом во всесторонней реформе судебной системы в Украине.

“Важно, чтобы суд, который заменит ОАСК, был создан прозрачно, с отбором на основе профессиональных достижений и тщательной проверки на добродетель. Реформа Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной судей также важна для обеспечения высокого уровня добродетели судей”, – добавили в организации.

Важливо, щоб суд, що замінить ОАСК, був створений прозоро, з відбором на основі професійних досягнень і ретельної перевірки на доброчесність. Реформа Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфкомісії суддів є також важлива для забезпечення високого рівня доброчесності суддів. 2/2

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) April 15, 2021

Контекст:30 июля 2020 года на сайте президента появилась петиция с призывом ликвидировать ОАСК “в связи с полной потерей авторитета”, в октябре она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Зеленский заявил, что поддерживает перезагрузку Окружного админсуда Киева.

13 апреля 2021 года президент подал в Верховную Раду проект закона №5369, предусматривающий ликвидацию ОАСК и создание Киевского городского окружного административного суда.

Transparency International Ukraine считает, что это будет “ликвидацией через клонирование”.

Глава ОАСК Павел Вовк, комментируя инициативу, заявил, что глава государства “поддался на манипуляции отдельных активистов и по совместительству агентов иностранного влияния”.

В самом Окружном админсуде Киева, реагируя на внесенный Зеленским законопроект, заявили, что продолжают работу, так как на рассмотрении суда находятся 45 тыс. дел и материалов, которые “сами себя не рассмотрят”.

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