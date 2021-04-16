 

В России предложили вести в школах лекции диетологов

16.04.2021, 7:20, Разное
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Основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой ввести в российских школах уроки правильного питания. Своё предложение она направила министру просвещения России Сергею Кравцову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Волынец пояснила, что в последнее время наблюдается ухудшение здоровья детей и распространение среди них заболеваний, связанных с избыточным весом. Лекции диетологов призваны обучить учеников правильному пищевому поведению и профилактике ожирения среди школьников, сообщает RT.



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