 

Для операционной системы Windows 7 выпустили платное обновление

16.04.2021, 7:10, Новости дня
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Как сообщили в компании Microsoft, отключенную от поддержки операционную систему Windows 7 все-таки подпитают очередным пакетом обновлений. Правда, он будет платным.

По информации разработчика, соответствующий патч получат корпоративные клиенты. За него на этот раз придется заплатить 50 американских долларов. Еще примерно через год выйдет еще одно обновление «семерки», однако стоить оно будет вдвое дороже.

На сегодня более 16% клиентов Microsoft продолжают использовать устаревшую, но очень всеми любимую операционку Windows 7. Разработчик заинтересован в том, чтобы все они перешли на более современные версии ОС. Однако корпоративных клиентов он все же не может оставлять совсем без поддержки.



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