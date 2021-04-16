Ученые установили гендерные роли в эпоху раннего неолита

Изучая найденные во время археологических раскопок орудия труда, ученые сумели установить, какими были гендерные взаимоотношения между людьми в период раннего неолита.

Исследования проводили группа научных сотрудников из Великобритании и Испании. Они пришли к выводу, что уже в то далекое время орудия труда для мужчин и женщин отличались. Напомним, что ранний неолит – это время зарождения сельского хозяйства.

Тогда же появились такие понятия, как мужская и женская работа, утверждают ученые. Прошли тысячи лет, а мы до сих пор используем их, говорят они. А тогда мужчины использовали орудия для охоты и обработки дерева. Женщины же, в основном, занимались обработкой шкур. Они учились шить одежду.