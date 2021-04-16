В Германии потребовали отклонить требования Украины о ядерном статусе

Член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт призвал германского министра иностранных дел Хайко Мааса немедленно отклонить требования Киева о ядерном статусе.

«К сожалению, из-за внутриполитической ситуации на Украине в настоящее время она является ненадежным партнером для Запада. Как член комитета по международным делам бундестага Германии я отвергаю украинские требования о ядерном оружии», – передает РИА «Новости» заявление Гердта.

«Я ожидаю, что министр иностранных дел Хайко Маас немедленно отклонит требование Украины о ядерном оружии», – добавил Гердт, подчеркнув, что «любой, кто любит мир и хочет уменьшить ядерную угрозу, не может поддерживать какой-либо ядерный статус Украины».

Накануне украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».