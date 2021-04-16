Мнение: Сердце-магнит

Просто небольшая хохма из серии “Сапожник и окрестности”. Пару месяцев назад я написал, как сам искренне полагал, совершенно проходной пост “Приметы обвала”. Он коротенький, без особых идей, просто с наблюдениями: я делился своим удивлением по поводу того, как вокруг меня, из моей “шаговой доступности”, в последнее время почему-то “исчезают в никуда” всякие магазины, парикмахерские, службы быта и прочие мелкие заведения, к которым я успел привыкнуть – и, что самое неприятное, на их место… ничего не приходит.

В общем, обычные жалобы досужего москвича с окраины, казалось бы, мало кому интересные, на также бытовую и малоинтересную тему (это как раз тем, кто интересуется моим “опытом топ-блогера” – “как правильно придумывать топ-посты”; ответ у меня простой – “я не знаю”). Уж от этого поста я точно ничего не ждал.

Тем не менее он мало того что набрал почти 800 комментариев (что, правда, уже удивительно), но и, что еще интереснее – оказался одним из самых посещаемых в новейшей истории моего скромного журнала! Сейчас вот смотрю – 77 тысяч посещений. Это ОЧЕНЬ много – много для ЖЖ. Да, когда я вел блог в Яндекс.Дзене, у меня там бывало и 300, и 500 тысяч просмотров у некоторых постов, а уж чтоб набрать “за 100 тысяч” – это было довольно регулярно; но чтобы в маленьком, скромном и угасающем ЖЖ – под 80 тысяч у поста?? Обычно – раз в 5-10 меньше, и то “хорошо”. Ведь ЖЖ, увы, не поддерживает могучий Яндекс всей своей мощью; наш бедный вообще ЖЖ никто не поддерживает… кроме Мамута, который, впрочем, тоже его уже продал.

И вот – факт есть факт: 77 тысяч у “Примет обвала”. Не знаю – может быть, на этом посте высадился десант украинцев? Скажем, за прошлый год у меня только ДВА поста набрали просмотров больше – оба о ковиде. Но вот чтоб так, о магазинах возле дома… Неисповедимы пути читателей!

Собственно, к чему я про это всё вспомнил – один смешной факт обнаружил, когда ходил сегодня в магазин. В том посте я отмечал печальную судьбу “Магнита” возле моего дома – рассказывал, как он “съехал” прошлой осенью (видимо, не сошлись с хозяином в вопросе аренды), а потом большое помещение… так и оставалось пустым, то есть хозяин никому не мог его, очевидно, “впарить”.

Прошла осень, закончилась зима, наступила весна…

И вот – финал: сегодня я прохожу мимо и вижу, что простой закончился – вместо черной дыры в торговых рядах снова продуктовый магазин, манит и сияет огнями. Какой же? Будете смеяться, но это опять… Магнит. То есть они разругались из-за аренды, площадь полгода простояла впустую – и вот хозяин сдался: Магнит триумфально вселился обратно!

Какая мораль у этой истории? Надеюсь, оптимистичная.