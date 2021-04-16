Мнение: О «необычной и экстраординарной» угрозе для Владимира Путина

Новые американские #санкции оказались лайтовыми в чисто экономическом плане. Но это не должно вводить в заблуждение: политический ветеран Джо #Байден оставил себе определённое пространство для манёвра на будущее. На данном этапе у него нет задачи «рвать в клочья» российскую экономику.

Однако это не значит, что введённые меры совсем безобидны для… российского президента Владимира Путина. Как раз именно он оказался под ударом. Пусть и непрямым.

Политический месседж считывается легко. Вводя незначительные, но всё же ощутимые санкции, Джо Байден показывает, что хочет выйти на саммит со своим российским визави не как-нибудь, а именно с позиции силы. Он демонстрирует всем, что предложение о саммите – не подарок российскому лидеру и не смягчение позиции. Что поймёт и американская аудитория, и российский истеблишмент.

Но последнему адресовано ещё одно послание из Вашингтона. Своим указом Джо Байден ввёл два дополнительных критерия для блокирования российских юридических и физических лиц в #США. Во-первых, это «связь» со вмешательством в американские выборы, #коррупция, борьба с диссидентами, нарушение территориаьной целостности Украины и проч. В соответствии с ним Минфин только что заблокировал 32 физических и юридических лица – за вмешательство в выборы и ещё 8 человек в связи с Крымом.

Во-вторых, это любые связи с российским правительством или же организациями, связанными с российским правительством. И это серьёзная мера, так как теперь иностранный #бизнес будет опасаться связей уже с любой компанией, где есть участие государства в капитале – от госбанков до университетов и школ. То есть недавний отказ Zoom предоставлять услуги НИУ ВШЭ может стать широкой практикой. Более того, при расширительном трактовании под пресс может попасть и частный бизнес, например, допущенный к госконтрактам. То есть, почти всё в России становится токсичным с точки зрения санкционных рисков…

В-третьих, что ещё серьёзнее, под санкции могут попасть собственники и высший менеджмент тех компаний, которые перечислены в предыдущих пунктах. А также и родственники. В отношении всех указанных лиц вместе с блокирующими активы персональными санкциями могут вводиться и визовые ограничения.

Иными словами, под угрозой оказываются чиновники, олигархи, топы госкомпаний и вся их родня. На которую, например, очень любят записывать свои зарубежные активы наши бескорыстные служаки, у которых «ничего нет» по декларациям. А эхо панамского досье показывает, что и офшорные прокладки – ненадёжная защита от установления реальных собственников.

И если США начнут использовать этот инструмент по полной программе, замораживая виллы чиновных и депутатских детишек в Майами или Калифорнии, как долго их реальные собственники будут хранить верность Владимиру Путину?

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