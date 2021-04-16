Мнение: Россия закрывает Керченский пролив

Как кучно пошло.

Россия закрывает Керченский пролив для прохода военных кораблей с 24 апреля по 31 октября под предлогом военных учений.

Гражданские корабли могут как и ранее проходить через него. Пока что. В 2018-м году с этой методикой уже знакомили Порошенко.

МИД Украины уже закатил истерику про "российскую агрессию". Ждем прорыва "волчьих стай".

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