 

Мнение: Россия закрывает Керченский пролив

16.04.2021, 6:34, Разное
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Как кучно пошло.
Россия закрывает Керченский пролив для прохода военных кораблей с 24 апреля по 31 октября под предлогом военных учений.
Гражданские корабли могут как и ранее проходить через него. Пока что. В 2018-м году с этой методикой уже знакомили Порошенко.
МИД Украины уже закатил истерику про "российскую агрессию". Ждем прорыва "волчьих стай".

Источник: Colonel Cassad



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