“Дни.ру” раздают подарки: абонемент на книги от “ЛитРес”
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Семь счастливчиков станут обладателями абонемента, который позволяет получить любую электронную или аудиокнигу стоимостью до 600 рублей из самого крупного каталога России, включая бестселлеры и новинки, а также выбрать две любые книги из персональной подборки. А когда срок его действия закончится, выбранные книги останутся в личном кабинете и будут доступны в любой момент с любого устройства. Но вы всегда можете продлить Абонемент!
Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:
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Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 22 апреля.
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