 

Диетолог назвала три самых опасных любимых блюда россиян

16.04.2021, 6:18, Разное
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Диетолог Маргарита Макуха назвала наиболее опасные для здоровья блюда. Как оказалось, они входят в список самых любимых яств у россиян.
По словам диетолога сервиса «СберЗдоровье» Маргариты Макухи, снеки, особенно востребованные у молодежи, разрушительно влияют на здоровье. В первую очередь, это чипсы и картофель фри, встречающиеся в меню любого ресторана быстрого питания или на полках магазинов. Не менее разрушительное действие на организм оказывают и бургеры, ставшие уже традиционным «перекусом», а то и полноценным обедом или завтраком для многих россиян. Негативное действие на печень, желудок, кишечник, сердце и другие органы перечисленная пища оказывает из-за высокого содержания трансжиров. Причем встречаются эти вещества не только в котлетах, но и в соусах, которым приправляют бургеры, картошку или чипсы. Еще одним фактором вреда является высокое содержание соли, а также углеводов, так называемых «пустых» калорий.

Кроме того, корнеплоды для приготовления чипсов и фри хранятся часто в не самых лучших условиях, из-за чего они теряют и без того небольшое число полезных веществ. Булочки для бургеров и подобных изделий выпекаются из зерновых, лишенных оболочки, содержащей все витамины и минералы. Вдобавок к уже перечисленным особенностям, как в чипсы, так и в фри или булочки с котлетой добавляется множество консервантов, ароматических и вкусовых добавок.

Итогом такого рациона становятся отеки, потеря здоровья, например, переизбыток соли нарушает минеральный баланс и повышает артериальное давление. Усилитель вкуса глутамат натрия, если его употреблять в пищу часто, может привести к головным болям, повышенной утомляемости и потоотделению, и даже к потере остроты зрения. Трансжиры вызывают целый набор патологий, включая снижение иммунитета, ожирение, разного вида аллергии, и даже воспаления, сердечно-сосудистые заболевания, онкологию и атеросклероз.

Источник: lenta.ru



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