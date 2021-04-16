 

Мнение: Он шел на Алеппо, а вышел к Херсону

16.04.2021, 5:40, Разное
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Глава ХТШ Джулани внимательно изучает политическую аналитику Портникова и военные анализы Бутусова.

Он шел на Алеппо, а вышел к Херсону

Относительно возможной переброски "зеленого мяса" из Сирии на Украину, которую сегодня активно обсуждали.

1. На текущий момент обсуждается его отправка на Украину и в Йемен. Пока что на уровне разных утечек, домыслов, слухов и малоконкретных публикаций в СМИ.

2. Проблем с вербовкой особой нет – в Идлибе и Джараблусе зарплата у боевика от 35 до 120 долларов в месяц. В зоне интенсивных боевых действий вроде Триполи или Карабаха она могла достигать до 1200-2000 долларов в месяц в течение периода от двух месяцев до полугода.

3. В случае с Украиной, если решение будет принято, то их могут "адаптировать" через какой-то "крымско-татарский батальон" аффилированный с Меджлисом, который будет действовать в организационно-тактическом подчинении одной из бригад ВСУ, как например действовал "чеченский батальон" в ходе Дебальцевской операции.

4. Массовая отправка таких людей на Украину один из верных маркеров, что скоро замес. Держать это пушечное мясо с такими зарплатами без дела слишком долго, невыгодно с экономической точки зрения. Их завозят именно под активные действия, как это было в Ливии и Азербайджане. И после боевых действий их отправляют назад, на старые минимальные зарплаты. Это вопрос во многом экономический.

5. В случае с завозом этих персонажей, Анкара и Киев конечно же будут отрицать использование сирийских боевиков, как это делал Алиев в случае с Карабахом и Саррадж в случае с Триполи. При этом совершенно невероятен сценарий, когда такая вербовка может идти вне контроля ведомства Хакана Фидана. Если она осуществляется, значит турецкая разведка контролирует и организует процесс.

6. Сами по себе боевики ничего принципиально не решают – это именно что расходное пушечное мясо, потери которого спишут в серую статью расходов.

https://t.me/boris_rozhin/14462 – цинк

Сюда же стоит занести сегодняшнее заявление Чавушоглу о том, что в случае украино-российского конфликта, Турция будет сохранять нейтралитет.
Так что если Зеленский хотел втянуть "Друга Реджепа" в открытую конфронтацию с Россией по Украине, то облом. С другой стороны, Турции ничего не мешает действовать на Украине не афишируя государственное участие. Тут уже скорее вопрос, в интересах ли это Эрдогана или чревато последствиями, которые для Турции нежелательны.

PS. Кстати, некоторые ошибочно думают, что когда говорят о завозе сирийских боевиков, то речь идет о завозе именно сирийцев. На самом деле, значительная их часть вообще не сирийцы, а в числе прочего, выходцы из стран бывшего СССР – в основном с Кавказа и Средней Азии, но встречаются и бывшие граждане России, Украины. Многие из них вполне разговаривают на русском. Так что там не настолько чуждая публика, как ошибочно принято думать.

Обновление по нарастающему дипломатическому кризису выкладывают в телеге https://t.me/boris_rozhin, кому интересно, подписывайтесь. В Блоге позднее будет выжимка.

Источник: Colonel Cassad



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