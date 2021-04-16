 

Вышел браузер Edge 90 с детским режимом

16.04.2021, 5:22, Новости дня
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Представители компании Microsoft объявили об официальном выходе обновленного браузера Edge 90, в котором будет обеспечен ряд полезных и весьма ожидаемых в пользовательской среде функций. Среди них – детский режим, предназначение которого понятно из самого названия.

Подрастающее поколение необходимо оградить от контента, который негативно влияет на его психику, уточняет разработчик. Детский режим станет для этого эффективным инструментом.

Напомним, что данная функция впервые появилась в Edge в феврале текущего года. Однако тогда она была доступна только в тестовом режиме. Сейчас же мы имеем дело с общедоступной версией продукта. При этом родители могут перенастраивать доступ к ресурсам в зависимости от возрастной категории ребенка.



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