 

В приложении «Яндекса» появилась умная камера

16.04.2021, 5:22, Новости дня
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Представители «Яндекса» сообщают о том, что в фирменное приложение добавлена умная камера, которая способна распознавать предметы, а также проводить сканирования и переводы текстов.

Речь идет о внедрении самых современных технологий компьютерного зрения, поясняет пресс-служба. Камера, например, способна не только распознавать предметы, но и искать их.

Например, если навести объектив на товар, то можно сразу узнать, как он правильно называется, где продается и сколько стоит. Если навести на собаку или кота – появится информация о том, к какой породе относится данное животное. А ведь еще не так давно нечто подобное мы могли видеть только в фантастических фильмах, отмечают эксперты. Кстати, перевод и иностранных языков поможет путешественникам читать вывески, меню в ресторанах и прочие тексты, с которыми постоянно сталкиваются туристы.



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