США решили сосредоточить внимание на Индо-Тихоокеанском регионе

Вашингтон считает, что Пентагон должен сосредоточить основное внимание на ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе в свете вывода американских войск из Афганистана, сообщил представитель администрации США высокого ранга.

«Я думаю, одна из целей того, что президент [США Джо Байден] и его помощники сделали осторожные шаги по Афганистану, состоит в том, чтобы освободить время, внимание и ресурсы командования наших вооруженных сил, чтобы сосредоточиться на ключевых вызовах 21-го века. По нашему мнению, они главным образом лежат в Индо-Тихоокеанском регионе», – приводит слова чиновника ТАСС.

Он отметил, что часть сил, находящихся в Афганистане, будет «перенаправлена» с учетом этой цели. «Думаю, есть понимание, что важнейшие события происходят в Западно-Тихоокеанском регионе, а Афганистану высшее руководство уделяло непропорционально много времени и внимания», – подчеркнул указанный представитель администрации США.

«В конечном счете нам надо было сделать выбор, на каком направлении сосредоточить усилия в стратегической сфере. Было принято решение, что это в большей степени нужно в Западно-Тихоокеанском регионе», – указал он.

Ранее глава Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил (ВС) США адмирал Филип Дэвидсон заявил, что Соединенным Штатам следует увеличить число наступательных дальнобойных высокоточных систем наземного базирования в Западно-Тихоокеанском регионе, чтобы сдерживать потенциальных противников Вашингтона.

Напомним, в среду страны НАТО договорились о начале вывода войск из Афганистана. Днем ранее появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. При этом представители запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» сочли вывод американских войск к 11 сентября, а не к 1 мая, нарушением соглашения с Вашингтоном.