 

Шойгу раскрыл обстоятельства получения звания Героя России

16.04.2021, 5:20, Новости дня
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Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что получил золотую звезду Героя РФ за участие в миротворческих операциях в Южной Осетии, Абхазии и в Приднестровье.

«Было несколько операций. Первая из них была в 1992 году, она действительно была первая в этой части, это Южная Осетия. Остановка войны, создание и введение миротворческих сил, разведение враждующих сторон, разминирование. Ну, много там сопутствующих было вещей. Именно тогда я, может быть, впервые познакомился с моздокским госпиталем», – сказал Шойгу в интервью изданию «Комсомольская правда».

Министр обороны рассказал, что в госпитале он провел два дня и «ему хватило». По словам Шойгу, сразу «после Южной Осетии тут же пошла Абхазия». «Параллельно с ней было Приднестровье. Собственно, тогда за очень короткий период в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье был создан алгоритм миротворчества и остановки войны. Тогда остановили эти войны», – сообщил министр обороны.

По его словам, впервые он услышал о присвоении звания Героя перед Парадом 9 мая. «Проходил Борис Николаевич [Ельцин]. И говорит: «Надо дать Героя». После этого прошло почти 5 лет», – рассказал Шойгу.

По словам министра обороны, отдельной вехой стоит операция в Сирии, которая позволила армии сделать очень серьезный качественный шаг вперед, проверить людей, оружие, всю систему образования и боевой подготовки и возродить боевой дух офицера.

«Говоря про Крым, я должен начать с главного. С благодарности нашему Верховному главнокомандующему, что доверил эту работу. И без преувеличения скажу, наш президент фактически в ежечасном режиме управлял этой операцией», – рассказал Шойгу.

«После всего того, что сделано и по обеспечению волеизъявления крымчан на референдуме, и после того, что фактически Сирия освобождена от международного терроризма, и после всего того, что мы сегодня видим, то лицо нашей армии, я могу считать свою жизнь состоявшейся. Вот я сделал все, что хотел бы, мог бы, и я могу чисто для себя считать, что моя жизнь состоялась. Она действительно состоялась», – сказал министр.

Указ президента о присвоении Шойгу звания Героя РФ был подписан 20 сентября 1999 года. Нынешний глава Минобороны был удостоен золотой звезды «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в экстремальных ситуациях».

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил Шойгу министром обороны в ноябре 2012 года. В марте 2014 года под государственный флаг РФ перешли более 70 воинских подразделений вооруженных сил Украины в Крыму.



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