Темпы роста ВВП Китая достигли беспрецедентного уровня

Темпы экономического роста Китая в январе – марте достигли беспрецедентной отметки в 18,3% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Согласно докладу ведомства, объем ВВП Китая за первые три месяца 2021 года достиг 24,93 трлн юаней (примерно 3,8 трлн долларов). В I квартале 2020 года соответствующий показатель был отрицательным, составив -6,8%. В связи с уверенным восстановлением Китая от негативного воздействия пандемии показатель октября – декабря оказался на уровне 6,5%, что соответствует динамике 2018 года, передает ТАСС.

Согласно опубликованному документу, аграрный сектор КНР за указанный период увеличился на 8,1%, до 1,13 трлн юаней (около 173,56 млрд долларов), промышленность – на 24,4%, до 9,26 трлн юаней (1,41 трлн долларов), сфера услуг – на 15,6%, до 14,54 трлн юаней (2,22 трлн долларов).

Темпы роста ВВП КНР постепенно замедляются. В 2018 году они составили 6,6%, а в 2019-м – 6%. В 2020 году из-за негативного воздействия пандемии динамика оказалась минимальной с 1976 года, составив 2,3%. Прежний максимальный поквартальный показатель роста ВВП Китая был максимальным в апреле – июне 2007 года, когда он достиг 15%.

Кроме того, по данным Госстата КНР, промышленное производство в Китае за три месяца 2021 года увеличилось в годовом исчислении на 24,5%, только за минувший месяц показатель вырос на 14,1%, увеличившись по сравнению с февралем на 0,6 процентного пункта.

Напомним, за январь-февраль 2021 года промпроизводство в КНР выросло на 35,1% в годовом выражении. В августе 2019 года промпроизводство Китая упало до минимума за 17 лет на фоне торговой войны с США.