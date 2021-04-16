 

В Москве по подозрению в госизмене арестовали профессора ЦАГИ Валерия Голубкина

16.04.2021, 5:18, Разное
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Опубликовано: 14/04/2021 RFI

Агентство «Интерфакс» передавало, что 70-летний Голубкин проходит по тому же делу, что и его коллега Анатолий Губанов, задержанный в декабре 2020 года. Источник ТАСС эту информацию опровергает. © ru.wikipedia.org/

70-летнего профессора ЦАГИ Валерия Голубкина подозревают в передаче секретных данных одной из стран, входящих в НАТО.  Его отправили под стражу до 12 июня. Адвокат ученого Александр Тимошенко заявил о намерении обжаловать арест. 

Во вторник, 13 апреля, по делу о госизмене был арестован сотрудник Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского (ЦАГИ) и по совместительству лектор Московского физико-технического института (МФТИ) Валерий Голубкин.

Агентство «Интерфакс» передавало, что 70-летний Голубкин проходит по тому же делу, что и его коллега Анатолий Губанов, задержанный в декабре 2020 года. Если их признают виновными, ученым грозит заключение на срок от 12 до 20 лет. По данным агентства, речь может идти о международном проекте разработки гиперзвукового самолета HEXAFLY-INT, в рамках которого физики якобы передали некую секретную информацию европейской стране. В проекте участвуют ученые из Нидерландов, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Великобритании, РФ и Австралии.

Детали дела Губанова засекречены. Известно, что он так же, как Голубкин, совмещал работу в ЦАГИ и МФТИ, занимался высокоскоростными летательными аппаратами. В 1996 году Голубкин и Губанов выступили соавторами научной работы.

Вину ученые не признают.

При этом журналисты ТАСС со ссылкой на собственный анонимный источник передавали, что дела Голубкина и Губанова не связаны. В Лефортовском суде отметили, что дело Валерия Голубкина не маркировано грифом секретности. 

Дела о госизмене в РФ слушаются в закрытом режиме, что ослабляет возможности для защиты обвиняемых. Адвокаты часто не могут сообщить журналистам подробности фабулы обвинения, так как дают подписку о неразглашении. Фигурантами дел о госизмене нередко становятся ученые. 

В 2012 году вступили в силу поправки в уголовный кодекс, расширяющие понятие государственной измены. Правозащитники указывают, что на основе этих формулировок в госизмене можно обвинить практически любого человека, имевшего контакты с иностранцами.



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