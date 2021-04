Мнение: Новый мир: без коров, бетона и стали

Врага, как говорится, надо знать в лицо. Поэтому всем предлагаю ознакомиться с этой восторженной рецензией-рекомендацией на новую книгу Билла Гейтса, нынешнего как бы “гуру” всемирной банды “экологоборцов с изменением климата”. Показательно, кто ее написал. Конечно – наш главный и, как положено, чрезвычайно МУТНЫЙ “благотворитель” с детским именем Митя (хотя этому здоровому лбу уже 36 лет). Я о благотворителе Мите уже писал не так давно, пару недель назад, какой у него “благотворительный сайт”.

Ну а новая книга Гейтса – это, очевидно, такой новейший “Майн Кампф”, и ее “идеи” будут теперь с удесятеренной силой впаривать по всему миру все мировые СМИ и “топовые блогеры” из каждого утюга. Меня в ней потряс новый аспект – как еще эти бандиты собираются доставать несчастное человечество. Думаете, главный удар придется только на коров, горячую воду и отопление в домах? Как бы не так! Замах еще серьезнее: остервеневшая шайка планирует… оставить нас вообще без домов – что по-своему логично. Действительно, если у тебя нет дома – проблема отопления и горячей воды отпадает сама собой.

Думаете, я шучу? Ни в коем разе. Гейтс в своей новой библии провозглашает, что самый страшный вред человечеству приносят уже не коровы, а… производство бетона и стали!

И эти твари, соответственно, предлагают такое вредное производство полностью сворачивать. К 2050 году. Во всем мире. “Не хочешь? Заставим!” Речь-то – о спасении человечества. Не верите? Прочитайте.

“Митя Алешковский. Сегодня я наконец дочитал блестящую книгу Билла Гейтса «How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need». И это, конечно, совершенно потрясающе.

Во-первых, поражает масштаб проблемы. Гейтс очень подробно описывает, как плохо будет всем нам, если мы не начнем действовать прямо сейчас. Над проблемой глобального потепления принято смеяться, один там бывший президент соединенных штатов, вообще говорил, что это надуманная проблема. А Гейтс в своей книге дотошно и въедливо описывает, что именно произойдет с нами, причем со всеми нами, со всей планетой, если мы не начнем относиться к проблеме серьезно уже сегодня. Как много людей просто погибнут (десятки миллионов каждый год), от глобального изменения климата, какое влияние это будет иметь на мировую экономику и развитие. Как много людей перестанут иметь возможность, работать, есть, жить полноценной и здоровой жизнью, как много людей начнут болеть новыми болезнями. Сквозь всю книгу проходит красной линией — COVID покажется нам детским лепетом. И все это наступит буквально вот-вот. То есть это уже наступает. Уже происходит. Это не вопрос завтрашнего дня, это вопрос вчерашнего дня. Это уже сейчас. Больше всего, разумеется, пострадают самые бедны и самые слабые. И это отдельная боль, потому, что им и сейчас живется ужасно, а будет еще хуже жить в ситуации с критическим снижением ресурсов доступных для жизни и еды.

Особенно, конечно, поражает масштаб необходимых действий. Борьба с глобальным изменением климата будет в ближайшие десятилетия происходить во всех сферах привычной нам жизни. Буквально, во всех и каждой. И это будет настоящая борьба, потому, что задача, которую нам, как человечеству, необходимо реализовать для того, чтобы предотвратить катастрофу планетарного масштаба звучит следующим образом — мы должны полностью прекратить производство и выброс парниковых газов. Не снизить, не запланировать снижение, не начать бороться. Мы должны понять, как мы сможем свести выбросы парниковых газов до нуля. Во всех сферах нашей жизни. И это, особенно важно, учитывать, в наблюдении за политикой, потому, что в ближайшие годы эта тема станет темой номер 1 во внешнеполитических отношениях большинства крупных стран. Некоторым странам, которым особенно повезёт, эта тема будет играть важную роль и во внутренней политике.

Гейтс пишет, что для того, чтобы предотвратить катастрофу планетарного масштаба, которую будет уже невозможно исправить, все богатые и развитые страны, должны прекратить производство парниковых газов к 2050 году. И это невозможно сделать просто так, это надо начинать делать сейчас, причем в большинстве сфер, где мы должны снижать выбросы этих газов, мы пока не имеем полноценно работающих технологий для этого.

Кстати, открытием для меня стало, что большинство парниковых газов производят вовсе не машины, не двигатели внутреннего сгорания, и не коровы со свиньями, а производство бетона и стали. И самое грустное, что произвести и бетон и сталь без выделения CO2 невозможно химически и физически. А потребление и бетона и стали по всему миру только растет. Как и потребление энергии. Как и потребление мяса.

…

К сожалению, наше издательство не успело купить права на ее публикацию в Росии, так что ждем пока МИФ (если я не ошибаюсь) выпустит ее, думаю, что уже скоро. Ну или читаем на английском. Книга написана невероятно простым и понятным языком.

Highly Recommend”.

А прочитав весь этот бред Гейтса в изложении жизнерадостного прохиндея “Мити” – рекомендую для очистки мозгов послушать, как обстоят дела с “глобальным потеплением” НА САМОМ ДЕЛЕ. Мне тут очень кстати порекомендовали беседу Кирилла Еськова, нашего известного ученого и писателя, как раз по теме. И он убедительно доказывает, что человечеству если чего и надо реально бояться, то вовсе не “потепления”, которое очень локально и уже заканчивается, а глобального ПОХОЛОДАНИЯ – которое намного более реально и даже неизбежно. Дело в том – рассказывает Еськов – что человечество вообще живет в так называемую “крио-эпоху” Земли, в так называемое “межледниковье” (период между двумя ледниковыми периодами), и, что самое печальное – это межледниковье УЖЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!!

То есть то, что несет Гейтс и вся его шайка – это, вообще говоря, стыдно слушать. Есть даже версия, что они именно сейчас так торопятся навязать все свои “прорывные идеи по изменению климата” именно потому, что бояться НЕ УСПЕТЬ – так как, вполне возможно, что ледниковый период то ли уже начался, то ли начнется вот-вот (вспомним прошедшую зиму) – и еще немного, и им впаривать свою “борьбу с похолоданием” станет уже совсем неловко – даже при полном господстве в информационном пространстве.

Так что у Гейтса и его подельников – положение как у Ленина в 1917-м: “Сейчас или никогда! Вчера было рано, завтра будет поздно!” Вот они и выпрыгивают из штанов, с “Митей” в первых рядах.

Еськов великолепен, а главное – весьма убедителен.