Мнение: Новости цензуры. 15.04.2021

Новости свободы слова.

Twitter заблокировал главного редактора Project Veritas после того, как на этом ресурсе было опубликовано расследование https://colonelcassad.livejournal.com/6702569.html о внутренней кухне CNN, в рамках которого было наглядно показано, как "свободное и демократическое СМИ" кормит свою аудиторию дерьмом с лопаты. Один из сотрудников CNN признается на камеру, что CNN занимается пропагандой https://thenationalpulse.com/breaking/twitter-suspends-james-okeefe/.

Что же надо делать в свободном обществе, где выясняется, что свободное и демократичное СМИ заведомо обманывает аудиторию и занимается пропагандой.

Правильно, забанить тех, кто об этом рассказывает. Вот так теперь выглядит свобода прессы в США. Это не какая-то автократия или диктатура, это свободное и демократическое общество. Как нас пытаются уверить.

Между тем, на Project Veritas вышли 2-я и 3-я части расследования о грязном белье CNN

https://www.projectveritas.com/news/part-2-cnn-director-charlie-chester-reveals-how-network-practices/ – 2 часть

https://www.projectveritas.com/news/part-3-cnn-director-charlie-chester-says-network-is-trying-to-help-the-black/ – 3 часть

Из интересного:

1. В эфир выпускают только тех "журналистов", которые овладели искусством манипулирования общественным мнением.

2. Редакция BBC требует высоких цифр смертности от коронавируса и расстраивается, когда цифры недостаточно высоки.

3. Президент CNN лично звонил на эфиры и требовал вставлять плашку с погибшими от коронавируса в эфиры разных трансляций

4. Плашка с числом смертей по словам президента CNN – самая заманчивая вещь, которая у них была.

5. Редакционная политика CNN заключается в игнорировании или купировании освещения преступлений азиатов и негров, потому что CNN за BLM.

6. CNN системно игнорирует расовые проблемы кроме тех случаев, когда это связано с белыми людьми.

PS. Кстати, сегодня подписчик моего Твиттера сообщил, с его провайдера во Франции он смог зайти на аккаунт только через VPN. Даже странно, что там еще аккаунт не забанили, впрочем, его уже особо и не жалко, планов по развитию чего-либо в Твиттере все равно нет.

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