Sony объявила войну пластмассе

Японская компания Sony объявила о том, что она включается в активную борьбу за чистоту окружающей среды. В частности, японский производитель электроники обещает существенно сократить использование пластмассы и других полимерных материалов при изготовлении упаковок для небольших устройств.

Новая программа борьбы с пластиком рассчитана на период до 2025 года, уточняют в Sony. Упаковка новой игровой приставки PlayStation 5 уже имеет существенные отличия от обычных коробок.

Так, если в упаковке для четвертой версии консоли 70% массы были пригодными для вторичной переработки, то в PlayStation 5 – все сто процентов. Наконец, вместо обычной пластмассы и полиэтилена компания склонна использовать, например, бумагу.