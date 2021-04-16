В Саранске снова будут белить деревья и бордюры

Как в «старые добрые времена», мэрия Саранска запланировала поделить бордюры и деревья, сообщает «Газета 13». Издание, получив информацию об этом действе, тут же обратилась с запросом к городским властям и получила утвердительный ответ.

Однако же такие побелки, очень популярные в прошлом, сегодня считаются не только бесполезными, но и вредными для окружающей среды.

Сколько времени бордюры, на которые нанесли известь, останутся белоснежными? Не до первого ли дождя? А деревья? Ученые давно доказали, что от вредителей побелка нижней части ствола вовсе не спасает. Наоборот, известь отравляет растения. А затем, смытая дождем, она попадает в землю и далее в грунтовые воды. Остается один простой вопрос: зачем тратить силы и деньги местного бюджета на такое сомнительное мероприятие?