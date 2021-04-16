Посол РФ вызван в МИД Польши

Посол РФ в Польше Сергей Андреев вызван в МИД республики, предположительно, из-за санкций США против РФ и ситуации на восточной границе Украины.

«Посла сегодня действительно вызывали в МИД», – цитирует РИА «Новости» официального представителя дипмиссии в Польше Владимира Александрова.

Он не сказал причину вызова. В то же время агентство PAP со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что «вызов связан среди прочего с введением США новых санкций против России, а также «еще одной причиной является нынешняя ситуация на восточной границе Украины».

Ранее посол США в РФ Джон Салливан вызван в министерство иностранных дел России, где, по словам Марии Захаровой, разговор для американской стороны обещал быть тяжелым. Американское посольство сообщило, что визит Салливана прошел в дружественном ключе.

Джо Байден ввел новые санкции против России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки РФ причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds.

Министерство финансов США объявило о введении санкции на ряд определенных операций с российским суверенным долгом, новых ограничениях в отношении пяти физических лиц и трех компаний в связи с Крымом и санкциях против российского военного технополиса «Эра».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и ответит на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы.