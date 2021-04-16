 

СК возбудил дело после гибели мужчины при обстреле Донецка

16.04.2021, 4:26, Новости дня
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обстрела Донецка украинскими силовиками Донецка, в результате которого погиб мирный житель города, сообщило ведомство.

По информации следователей, в ночь на 15 апреля ВСУ обстреляли объекты гражданской инфраструктуры Донецка, расположенные в районе улицы Новороссийской. Обстрел, полагает следствие, «был направлен на убийство и причинение вреда гражданскому населению по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды», говорится на сайте СК.

Уточняется, что украинские силовики применили стрелковое оружие и минометы калибра 120 миллиметров. Погибший в момент обстрела находился в квартире жилого дома. Как отметили в ведомстве, «военнослужащие выполняли заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц министерства обороны Украины», нарушив Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»). В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и должностных лиц силовых структур Украины, причастных к преступлению.

Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Киевском районе Донецка погиб мужчина. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по статье «Теракт». 

До этого в поселке Александровском самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб пятилетний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения». Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт».

Позже пресс-секретарь киевской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что мальчик погиб по вине России. По его словам, «никакие украинские БПЛА не летают на неподконтрольных территориях» Донбасса.

Депутат парламента ДНР Владислав Бриг, комментируя обвинение Киева, сказал газете ВЗГЛЯД, что в ДНР уже много лет слышат «бред о том, что мы якобы сами себя обстреливаем, сами убиваем мирных жителей, разрушаем свои дома и инфраструктуру. «Разбрасывание Россией бомб по селам Донбасса – из разряда того же бреда», – подчеркнул он.



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