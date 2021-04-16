В руинах иракского Мосула обнаружили золото боевиков

Под развалинами одного из домов в Мосуле иракские силовики обнаружили почти 1,6 млн долларов, килограммы серебра и золотые монеты, которые некогда принадлежали боевикам запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», сообщил новостной портал Shafaq News.

По имеющейся у портала информации, найденные богатства некогда принадлежали боевикам запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» и хранились в так называемом казначействе террористов. Выйти на «банк» экстремистов полиции Ирака удалось благодаря полученной от осведомителей информации. Отмечается, что все деньги и драгметаллы были отобраны и украдены радикалами у местных жителей, передает ТАСС.

В частности, в тайнике находилось 1,59 млн долларов, 17,5 млн иракских динаров (около 12 тыс. долларов), 15 кг серебра в виде заготовок для монет, которые террористы чеканили и использовали на подконтрольных им территориях. Кроме того, там обнаружено почти полкилограмма уже отчеканенных золотых монет, а также 17,5 кг серебряных слитков и небольшое количество других неустановленных пока металлов.

Напомним, 10 июля 2017 года власти Ирака объявили о полном освобождении Мосула от террористов, хотя через пару дней в городе вновь произошли перестрелки. В ООН констатировали, что гуманитарные последствия военной операции в Мосуле оказались страшнее наихудших ожиданий. В августе того же года к северо-западу от Мосула, недалеко от тюрьмы Бадуш, иракские военные разведчики обнаружили два массовых захоронения, в которых находились 500 обезглавленных тел, предположительно, убитых террористами.