Мнение: Стратегия клеща

Во всей этой истории с обострением вокруг Украины мне представляется крайне любопытным момент с синхронным и достаточно быстрым ухудшением отношений с Турцией. Пока это вылилось лишь в обмен уколами, где российский запрет на авиасообщение стал интегральным ответом на всю совокупность последних действий Турции — войны в Карабахе, наращиванием поставок вооружений Украине, прямых политических заявлений. Кремль делал вид, что всё в порядке, но ситуация перестала находиться в пределах допустимой. Поэтому и ответ в виде запрета.

Весь вопрос в том, сочтет ли Эрдоган этот ответ соразмерным или нет. Если нет (а скорее всего именно так), то будет уравнивать баланс. Тем более, что вариантов у него масса — это и Сирия, и Ливия, и тот же Карабах, теперь вот еще и Украина.

Эрдоган как политик, безусловно, просто на много порядков сильнее российского «коллеги». Путин – это лишь мелкий шнырь на его фоне. «Фишка» Эрдогана в розыгрыше ситуации наверняка. Ва-банк он идет в исключительных ситуациях, и пока у него получалось и в них. Скажем, уничтожение российского самолета в ноябре 15 года было вынужденным. Во многом потому, что российские военные всерьез проламывали коридор к границе, чего Эрдоган категорически не мог допустить, а потому ему пришлось идти на риск прямого военного столкновения. И он выиграл — Кремль рисковать не решился, обострять игру и поднимать ставки — тоже. Впрочем, во многом оправданно — турки имеют возможность закрыть Босфор, если сочтут себя атакованными, и российская интервенция в Сирию закончилась бы еще в 15 году.

Во всех остальных ситуациях Эрдоган готовил все свои военные операции «до верного», когда требовалось — затягивал и не начинал, предпочитая укрепить позиции и в обязательном порядке проговорить все договоренности до начала боевых действий.

Второй рискованный шаг Эрдоган предпринял в Ливии, когда российские наемники вышли на окраины Триполи, и другого варианта, как просто спасать «своего сукиного сына», у турок не оставалось. Правда, и здесь риск был просчитан, и все тот же контроль проливов был важнейшим козырем Эрдогана в любом переговорном процессе.

Карабахский конфликт Турция просчитала буквально ювелирно, понимая степень прохладности отношений Путина и Пашиняна. Будь у руля Армении какой-нибудь классово близкий Кремлю мафиози, безусловно, реакция Кремля была бы совершенно иной. Но прийти на помощь Пашиняну для кремлевских было выше их сил, а пока они разбирались и собирались с духом, все уже произошло.

Во всяком случае можно сказать, что конек Эрдогана и его стиль — это игра на результат. Политический результат, закрепленный в формальном поле. То, чего у нашего геостратега отсутствует напрочь. Он может одерживать победы на поле боя, но полностью всё сдает в попытках закрепить победы в переговорном процессе. Похоже, он даже не очень понимает, что это такое. Путин провел четыре войны, и ни одна из войн так и не завершена с фиксированным и признанным международным результатом. Это показатель. Что значит незафиксированный политически результат? Притопите обычный резиновый мячик в реке. Вроде бы ничего сложного. А теперь попробуйте выйти из реки. Мячик выскочит на поверхность. Его все время нужно держать под водой. Вот так и путинские «победы». Он удерживает результат только с помощью военной силы. Закончится сила — результат обнулится.

Что произойдет с режимом Асада, когда Россия выведет войска? Что произойдет с Абхазией, Южной Осетией, Донбассом, когда войска уйдут? Или будут сидеть на базах, не высовываясь оттуда? Туземные структуры рухнут либо сразу, либо немного попозже. Потому что они — лишь прикрытие российской оккупации. Никто в Кремле никакой самостоятельности им не дал, не даёт и никогда не даст. Потому что в Кремле просто не понимают, как можно управлять оккупированной территорией иначе, чем собственной военной администрацией.

Кстати, советский маршал Огарков известен тем, что создал технологическую схему-протокол действий армии вторжения, который решал эту не самую простую задачу — как управлять оккупированной территорией, чтобы она в максимально короткий срок перешла на собственное управление и обеспечение. Армия США внимательно изучила наследие Огаркова и входила в Ирак в полном соответствии с его рекомендациями. Другой вопрос, что далеко не всё американцы смогли применить (не смогли, не захотели, не решили), но вместе с армией в Ирак входил военизированный корпус гражданских специалистов, который брал в захваченных городах всё городское хозяйство под свое управление, постепенно передавая его туземным специалистам. Точно так же происходил перехват, а затем передача административных рычагов управления, наконец, в самом конце — и политических. На выходе американцы получили слабую и малодееспособную, но все-таки относительно устойчивую местную власть, которая, между прочим, сумела (пусть и внешней помощью), но вытянуть два мощных восстания суннитов-баасистов в 2003-4 и в 2006 годах, а также выиграть войну с ИГИЛ.

В современной России труды маршала Огаркова никому неинтересны. А потому результат налицо. И последствия мы рано или поздно, но увидим. Но мы о Турции.

У Ариэля Шарона, если не ошибаюсь, было прозвище «Бульдозер» за таранную тактику. Эрдоган, вне всякого сомнения, заслуживает прозвища «Клещ» или «Удав». Он вгрызается в проблему, доводит и “додушивает”ее до логического завершения. До верного. И пока в игре с Эрдоганом у Путина нет ни одного выигранного очка. Все безнадежные поначалу партии Эрдоган сводил вничью, во всех остальных он выдавливал хоть какое-то, но преимущество. В Карабахе же Турция выиграла у Кремля даже не по очкам, а с разгромным счетом.

Уже поэтому мелкие уколы Путина никак не влияют на происходящее. Турция очевидно нацелилась на Украину и будет разыгрывать украинскую карту. Столько, сколько потребуется. Босяцкие привычки путинской братвы налететь и стращать здесь не работают — против системного и комплексного давления со всех сторон это просто бесполезно.

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