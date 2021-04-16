Пир во время ковида

В Латвии обсуждают вечеринку, устроенную российским атташе, несмотря на коронавирусные ограничения.

Военный атташе при посольстве РФ в Латвии Руслан Ушаков на несколько дней стал антигероем латвийских СМИ, устроив вечеринку в разгар пандемии. Крупное латвийское интернет-издание Delfi получило снимки частного дома в Кенгарагсе — районе Риги, сделанные в конце марта жителями одного из соседних домов. Судя по снимкам, в тот день в доме собрались около десяти человек, один из них — Ушаков. На одном из фото он показывает соседям совсем не дипломатичный жест — два средних пальца.

Руслан Ушаков. Скриншот

Домашние вечеринки, конечно, может устраивать любой — но это в обычное время, а сейчас, согласно постановлению латвийского кабинета министров, они под запретом. В Латвии еще в канун Рождества объявили практически тотальный локдаун и чрезвычайную ситуацию до 6 апреля. Закрылись магазины, рестораны, все развлекательные учреждения, а весной всех офисных сотрудников перевели на обязательную удаленку. Под запрет попали походы в гости, потому что ввели правило «не собираться членам более одного домохозяйства».

Этот последний пункт, конечно, сразу вызвал много разговоров. Во-первых, за несколько месяцев общения только с членами своего домохозяйства можно сойти с ума. Во-вторых, проверить соблюдение этого правила довольно сложно. С одной стороны, всегда есть риск нарваться на бдительных соседей, которые вызовут полицию, увидев, что к тебе приехали гости, и таких случаев было немало. С другой стороны,

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если полиция приедет, но не услышит шума, криков и звуков пьяной вечеринки, у нее не будет оснований войти к человеку в дом или квартиру — частная собственность. Так что у полиции тут только один вариант: караулить гостей у дома и ловить с поличным.

При этом штрафы за несоблюдение ограничений в Латвии существенные — до 2000 евро для физического лица, что в два раза больше средней зарплаты. Поэтому большинство людей если нарушают, то осторожно: в гостях не шумят и даже на балкон вместе не выходят — случаи, когда людей штрафовали по фотографии, снятой, например, из окна соседнего дома, тоже были.

Так что по-человечески понять желание Руслана Ушакова организовать вечеринку, наверное, способны многие. Непонимание вызвал размах вечеринки, поведение ее участников и самого дипломата.

Вот как Delfi со слов очевидцев описывает происходящее: «В конце марта во дворе одного из частных домов в Кенгарагсе прошла вечеринка с явным нарушением правил эпидемиологической безопасности — участвовало порядка 10 человек, которые впоследствии разъехались на машинах с дипломатическими номерами. Организовал мероприятие военный атташе РФ в Латвии Руслан Ушаков. Недовольные громкой музыкой соседи вызвали полицию, однако после короткого разговора с Ушаковым стражи закона в итоге уехали, не предприняв никаких действий. Сам же военный атташе после этого начал показывать соседям неприличные жесты, что было ими заснято».

В полиции Delfi подтвердили, что 27 марта по этому адресу выезжала полиция, а перед выездом были два звонка от соседей. При этом в полиции не стали комментировать, общались ли они с Ушаковым и предъявил ли он дипломатический паспорт. Это тоже важный нюанс: если рядового гражданина Латвии, поймав на нелегальной вечеринке, могут оштрафовать в размере двух зарплат, то военного атташе российского посольства в любом случае защищает дипломатическая неприкосновенность.

Забавно, что история была опубликована 13 апреля — через два дня после того, как российское посольство отчиталось в твиттере, что Ушаков посетил Саласпилсский мемориальный комплекс, посвященный жертвам нацизма, «при соблюдении требований социального дистанцирования и всех необходимых предосторожностей в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой».

Кстати, к Ушакову уже были претензии по поводу несоблюдения им эпидемиологических требований. В сентябре латвийское телевидение LTV7 показало видео, снятое на автомойке, где фигурирует человек, очень похожий на Ушакова. Видео было снято через несколько дней после того, как Ушаков вернулся в Латвию из РФ и должен был сидеть дома на самоизоляции. Представитель латвийского МИД Янис Бекерис тогда напомнил, что «дипломатический паспорт дает привилегии, но не иммунитет ни от гриппа, ни от коронавируса».

На сей раз латвийский МИД выступил уже официально и выразил протест посольству России. «Любому представителю дипломатической службы следует вести себя уважительно и соблюдать правовые нормы принимающей стороны, а также соответствующим образом следует относиться к представителям правоохранительных учреждений, которые выполняют профессиональные обязанности», — говорится в заявлении ведомства.

В латвийском МИД также заявили, что временный поверенный в делах посольства РФ выразил понимание позиции МИД Латвии и указал, что этот случай не останется без внимания.

Мария Епифанова

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