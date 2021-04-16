Мнение: Ключ к успеху Китая лежит в адаптации марксизма

Член иранского Совета политической целесообразности (совещательный орган при руководителе Ирана, который балансирует интересы Корпуса Стражей Исламской Революции и парламента страны) об отношении Ирана к марксистскому характеру китайской идеологии.

Ключ к успеху Китая заключается в том, что китайское руководство адаптировало марксизм к китайским реалиям. Об этом в своем недавнем интервью Синьхуа заявил член иранского Совета по определению политической целесообразности Голям-Али Хаддад Адель.

"Я считаю, что ключ к успеху Китая заключается в том, что он не цепляется догматически за старые аспекты коммунизма и марксизма", — сказал он.

То, что сделали председатель КНР Си Цзиньпин и его коллеги, является адаптацией марксизма к реалиям Китая. "Они создали гибкость, учитывая реалии китайского общества и глобальные реалии", — отметил иранский политик.

"Эта гибкость и динамизм за счет сохранения старых позитивных аспектов и устранения негативных аспектов были ключом к успеху Си Цзиньпина", — считает Г.-А. Хаддад Адель, который был председателем Меджлиса /парламента/ Ирана.

Си Цзиньпин, который также является генсеком ЦК КПК, является "сильной, активной и чрезвычайно влиятельной фигурой в Китае и на мировой арене", считает политик из Ирана.

Что касается пандемии коронавируса нового типа, то он сказал, что, сумев взять распространение инфекции под контроль, а затем разработать вакцины, Китай "показал модель контроля и управления ею". Между тем, "это признак того, что социальное и народное благосостояние важно в Китае", указал Г.-А. Хаддад Адель.

Относительно двусторонних отношений, то он заметил, что "за китайским вопросом в Иране следят с интересом и значимостью".

Отметив, что в этом году исполняется 100 лет со дня основания КПК, иранский политик сказал, что хотел бы поздравить народ и правительство Китая с данным событием.

Вспоминая свои визиты в Китай, он напомнил, что его внимание привлекают "социальная дисциплина и борьба с коррупцией".

Г.-А. Хаддад Адель высоко оценил международный имидж КПК и Китая, подчеркнув, что "их важнейшей характеристикой является невмешательство во внутренние дела других стран". Под руководством КПК Китай осуществляет обмены и сотрудничество с другими странами вместо того, чтобы стремиться доминировать или контролировать их в рамках международных отношений. "Я надеюсь, что такие обмены и сотрудничество будут активизироваться день ото дня", — заключил он.

http://perevodika.ru/articles/1211138.html – цинк

Как говорил классик, "Марксизм не догма, а руководство к действию".

Относительно иранских славословий китайским товарищам, стоит понимать, что Китай сейчас является основным импортером иранской нефти, а с недавних пор Иран и Китай заключили договор о стратегическом партнерстве на ближайшие четверть века. Поэтому иранское руководство, которое еще со времен Хомейни негативно относилось к коммунистической идеологии, ныне сменило пластинку и рассказывает о преимуществах адаптированной китайской версии марксизма и старых позитивных моментах коммунизма и марксизма. В конечном счете, атяолл вполне устраивает, что Китай им ничего не навязывает в вопросах политики и религии, удовлетворяясь вопросами экономики и экспорта вооружений. В условиях же Холодной войны против США, дружба Ирана с Китаем, столь же естественна, как и дружба России с Китаем. Общий враг сближает, хотя внутреннее устройство всех трех стран весьма различно. Иран же, хоть и самый слабый из трех означенных стран, все же является региональной великой державой, влияющей на процессы по всему региону, что учитывают в своих расчетах как Пекин, так и Москва.

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