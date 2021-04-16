В Китае представлен новый квадрокоптер DJI Air 2S

Китайская компания DJI представила новый беспилотный летательный аппарат. Это квадрокоптер модели Air 2S, оснащеннный мощной видеокамерой для съемки с высоты.

Камера обеспечивает получение картинки с разрешением 5472 на 3078 пикселей. Оператор может менять частоту съемки. Доступные режимы: 24, 25, 30 и 60 кадров в секунду.

Максимальное время полета составляет у квадрокоптера 31 минуту. Именно на столько должно хватать заряда аккумуляторной батареи емкостью 3500 мАч. Кроме того БПЛА оборудован системой, способной распознавать препятствия, которые не видит оператор. Цена летательного аппарата в базовой комплектацией составит 999 американских долларов. Если доплатить еще три сотни, можно получить два запасных аккумулятора и набор светофильтров с фирменной сумкой для дрона.