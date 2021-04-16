 

Google выпускает безопасную версию браузера Chrome 90

16.04.2021, 3:34, Новости дня
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По словам разработчиков, новая версия браузера Chrome 90 будет отличаться высокой безопасностью. Представляя данный продукт, в компании Google уточнили, что браузер можно будет запускать на устройствах с операционными системами Windows, Linux или Mac.

Более высокую степень безопасности для интернет-юзеров эксперты поясняют использованием по умолчанию протокола HTTPS. Еще одним преимуществом новой версии браузера является высокая производительность.

Напомним, что ранее владелец самого популярного в мире поисковика объявил о создании новых центров по обработке данных, которые получили название Google Cloud. Как стало известно, они обойдутся инвесторам примерно в два миллиарда долларов.



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