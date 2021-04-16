Норвегия продлила приостановку использования вакцины AstraZeneca

Власти Норвегии приняли решение пока не возобновлять, но и не отказываться окончательно от использования вакцины AstraZeneca, несмотря на рекомендации экспертов исключить препарат из программы вакцинации из-за риска редких, но серьезных побочных эффектов.

«Правительство полагает, что у нас нет достаточных оснований для того, чтобы принять окончательное решение. Мы должны изучить последствия влияния на здоровье всего населения, если нам придется жить с (ограничительными) мерами дольше, чем в Европе», – приводит РИА «Новости» слова министра здравоохранения страны Бента Хейе.

По мнению экспертов из национального института здравоохранения, необходимо исключить вакцину AstraZeneca из программы вакцинации из-за риска редких, но серьезных побочных эффектов, сообщил министр. Он пояснил, что правительство в настоящее время создает группу экспертов для всесторонней оценки риска использования вакцины. Отчет они представят 10 мая.

Вакцинация препаратом AstraZeneca в Норвегии была прекращена 11 марта после того, как стало известно о случаях тромбоза среди привитых.

Ранее в Италии были зафиксированы четыре смертельных случая от тромбоза после введения вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca.

Напомним, в начале марта в Великобритании после получения препарата AstraZeneca скончались 19 человек. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием.

Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

Между тем, AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.