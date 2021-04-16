 

Москва проинформировала посла США об ответных мерах на санкции

16.04.2021, 3:32, Новости дня
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В Министерстве иностранных дел РФ предупредили посла США Джона Салливана о скором введении ответных мер на санкции Вашингтона против России, сообщила пресс-служба МИДа.

Посол в четверг встретился с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. «В ходе беседы дана принципиальная оценка неприемлемым действиям американской стороны, которая вопреки заявленному намерению «выстраивать прагматичные отношения с Россией» нанесла по ним новый тяжелый удар», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Послу было сказано, что в ближайшее время последует серия ответных мер. Попытки американской стороны «предостерегать от дальнейшей эскалации» совершенно неуместны. На протяжении многих лет Москва демонстрировала предельно ответственный подход к задаче поддержания отношений с США на приемлемом уровне. Однако Вашингтон при сменявших друг друга администрациях лишь усугублял положение, не откликаясь на наши конструктивные импульсы», – подчеркнули в МИДе.

Также отмечается, что помимо оценки текущей ситуации в контексте нового американского «санкционного пакета» в беседе затрагивались также некоторые другие вопросы двустороннего характера.

В американском посольстве в Москве сообщили, что визит Салливана в министерство иностранных дел РФ прошел в профессиональном и уважительном ключе.

Ранее стало известно, что Джо Байден ввел новые санкции против России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки РФ причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и ответит на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы.



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