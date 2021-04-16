 

Антикоронавирусные ограничения ужесточили в четырех префектурах Японии

16.04.2021, 3:32, Новости дня
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Правительство Японии расширяет зону действия усиленных мер против распространения коронавируса за счет трех расположенных рядом с Токио префектур – Канагаву, Сайтаму, Тибу, а также префектуры Айти в центральной части острова Хонсю, сообщил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура.

«Мы добавим префектуры Канагава, Тиба, Сайтама и Айти в зону действия ужесточенных мер против коронавируса в связи с ухудшением там ситуации с распространением инфекции. Меры для указанных регионов будут действовать с 20 апреля по 11 мая. Окончательно решение будет утверждено [в пятницу] вечером на заседании правительственного штаба», – приводит слова источника ТАСС.

Жителям регионов, в которых ввели усиленные ограничения против распространения коронавируса, рекомендовано по возможности не выезжать за пределы своих префектур.

В рамках новых ограничений японские власти обязали заведения общепита закрываться в 20.00 и прекращать продажу алкоголя на час раньше. Для представителей малого и среднего ресторанного бизнеса за выполнение этих требований предусмотрены денежные компенсации от 40 тыс. до 100 тыс. иен в день (365-915 долларов). При этом штрафы за позднее закрытие составляют до 200 тыс. иен (1830 долларов).

По последним данным, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Японии превысило 519 тыс., более 9,5 тыс. человек умерли.

Ранее стало известно о планах властей Японии ужесточить меры против распространения коронавируса в Токио, западной префектуре Киото и на Окинаве – самой южной префектуре страны. Также он действует еще в трех западных префектурах – Осака, Мияги и Хего.

Напомним, в начале января власти Японии задумались о введении режима ЧС из-за пандемии. 7 января премьер-министр Японии Есихидэ Суга ввел режим чрезвычайной ситуации в столичной зоне Большого Токио с населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба. 9 января о введении режима ЧС из-за распространения коронавируса правительство Японии попросили власти префектур Осака, Киото и Хего. Кроме того, режим ЧС ввело руководство префектуры Миядзаки.

В начале марта читатели японского издания Mainichi Shimbun высказались за использование российской вакцины «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей. В феврале посол РФ в Токио Михаил Галузин отметил рост популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet.



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