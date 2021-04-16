 

AliExpress выпускает приложение для российских клиентов

16.04.2021, 2:40, Новости дня
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Торговая площадка AliExpress объявила о запуске в РФ локального мобильного приложения на русском языке, которое также будет работать на соседние страны. Как пояснил разработчик, программа будет работать автономно от глобального аналога.

По словам специалистов, российским пользователям предложат широкий ассортимент товаров примерно из 140 миллионов наименований.

Зайдя в раздел Stories, пользователи смогут отслеживать историю работы продавцов, а также получать в удобном формате информацию обо всех актуальных акциях и скидках. Как отмечают эксперты, почти две трети россиян получают удовольствие от шоппинга. Не является исключением и «поход по магазинам» в онлайн формате. AliExpress пытается удовлетворить желания потенциальных покупателей.



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