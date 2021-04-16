Samsung намерен выпустить бюджетный планшет Galaxy Tab A7 Lite

Информация о новом планшете Samsung засветилась на ресурсе китайского регулятора. Как свидетельствует источник, устройство выйдет на рынок под названием Galaxy Tab A7 Lite.

Толщина планшета составит 8 мм. Соотношение высоты и ширины – 212,5 на 124,7 мм. Их этого следует, что диагональ экрана здесь будет около 8 дюймов. Эксперты также предполагают наличие видеокамеры на тыльной стороне гаджета.

Известно, что конструкция планшета построена на основе процессора MediaTek Helio P22T. Здесь восемь ядер, а тактовая частота может достигать 2,3 ГГц. Объем основной памяти составит всего 64 Гб, оперативной – 3 Гб. Часто планшетов попадут на полки оборудованные модемом для беспроводной связи 4G/LTE. Аккумулятор получит емкость 5100 мАч.