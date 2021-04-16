Эксперт назвал критерии при создании рейтинга качества жизни в России

«Рейтинг должен опираться на мнение людей, а не чиновников. Очень важно, что за критерии принимаются мнения жителей. В рейтинге учитывается удовлетворенность или неудовлетворенность ими качеством жизни, взаимодействием со структурами власти», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Малахов. Ранее президент Путин поручил подготовить рейтинг качества жизни граждан в регионах России.

«Для Агентства социальных инициатив подготовить рейтинг качества жизни населения в регионах – задача не новая, поскольку в свое время агентство успешно оценило инвестиционный климат в разных уголках страны», – считает сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов.

При этом АСИ могло бы воспользоваться услугами ЭИСИ, ведь у агентства уже есть хороший опыт тесного взаимодействия с институтом, добавляет политолог. «У ЭИСИ есть направление, которое тиражирует положительные региональные практики. Методологии АСИ и ЭИСИ схожи и по результативности и оправдывают себя», – отметил Малахов.

В четверг по итогам совместного заседания президиума Госсовета и Агентства социальных инициатив (АСИ) президент РФ Владимир Путин поручил разработать методику рейтинга качества жизни населения в регионах. По его словам, работу субъектов по повышению благополучия граждан федеральные власти будут «оценивать максимально объективно на основе мнения людей в ходе широких социологических опросов». «В этой связи прошу агентство разработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах федерации», – сказал президент. Результат работы – сам ежегодный рейтинг – решено обсудить на ближайшем заседании набсовета агентства.

В ходе совещания Путин потребовал решительно избавляться от всех бессмысленных процедур и абсурдных норм в социальной сфере, которые изматывают и унижают людей. Президент попросил правительство вместе с профильной комиссией Госсовета и АСИ внимательно изучить подзаконные акты в социальной сфере: ведомственные письма, приказы, инструкции и другие документы.