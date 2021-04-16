Байден вспомнил про ответственность США за стабильность в мире

На РФ и США как на двух великих державах лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«[Россия и США – это] две великие державы, [на которых лежит] значительная степень ответственности за глобальную стабильность», – приводит слова Байдена ТАСС. «На президенте [России Владимире] Путине и на мне лежит большая ответственность в плане управления этими отношениями [между двумя странами]. Я отношусь к этой ответственности очень серьезно, как, уверен, и он», – добавил Байден.

«И россияне, и американцы – гордый и патриотичный народ. И я считаю, что российский народ, как и американский народ, заинтересован в мирном и безопасном будущем для нашего мира», – продолжил президент США.

Он добавил, что РФ и США «на протяжении всей долгой истории соперничества удавалось находить способы справляться с напряженностью в отношениях и не дать ей выйти из-под контроля». «Есть также области, в которых РФ и Соединенные Штаты могут и должны работать вместе», – подчеркнул Байден.

В пример он привел продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), благодаря которому страны «сохранили этот ключевой элемент ядерной стабильности». «Это было в интересах Соединенных Штатов, РФ и, откровенно говоря, всего мира. И у нас это получилось», – отметил президент.

В ходе своего выступления в Белом доме Байден предложил запустить диалог по стратегической стабильности. «США и РФ могут запустить диалог по стратегической стабильности для сотрудничества в сфере контроля над вооружениями и безопасности. Мы можем решать важнейшие глобальные вызовы, которые требуют от РФ и США работать вместе, включая ядерные угрозы со стороны Ирана и КНДР, пандемию, изменение климата», – сообщил Байден.

Ранее в Кремле отвергли попытки США разговаривать с Россией с позиции силы, при этом в Москве выразили заинтересованность в обсуждении с Вашингтоном вопросов стратегической стабильности, контроля над вооружениями, урегулирования региональных конфликтов. В США также заявляли о планах работать с Россией в сфере стратегической стабильности.