ЕС исключил введение санкций против госдолга РФ вслед за США

Евросоюз (ЕС) в настоящий момент исключает введение санкций против суверенного долга РФ вслед за аналогичным решением США, сообщил дипломатический источник в постпредстве одной из входящих в ЕС стран в Брюсселе.

«Вопрос о санкциях против госдолга РФ не стоит на повестке дня институтов ЕС, он сейчас не обсуждается, и ни одна страна ЕС не предлагала подобных мер. Для столь жестких мер нужна очень серьезная причина. США обвиняют Россию во вмешательстве в американские выборы, но против ЕС РФ не предпринимала ничего подобного. Не следует ожидать от Евросоюза прямого следования за США в их санкционной политике», – приводит слова источника ТАСС.

По его словам, должно произойти «нечто из ряда вон выходящее, чтобы ЕС пошел на эту меру» «Экономические секторальные санкции против РФ ЕС принял лишь один раз – в июле 2014 года, – отметил дипломат, – и это стало ответом на гибель малайзийского «Боинга». Эти санкции остаются в силе до настоящего момента и продлеваются раз в полгода, поскольку условием для их отмены ЕС назвал выполнение Минских соглашений.

«Бросается в глаза тот факт, что последний пакет санкций США не включает ограничительных мер против «Северного потока – 2». Это позитивное развитие для Германии, которая продолжает прилагать значительные усилия для завершения этого проекта», – подчеркнул дипломатический источник в постпредстве одного из государств ЕС.

Накануне Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против РФ поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.

Позже Белый дом допустил возможность введения дополнительных санкций по «Северному потоку». В начале апреля Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток – 2», которые в мае должны внести в Конгресс для утверждения.